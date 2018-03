Diretor da Delta, Puccini ganha status de fugitivo Um grupo de policiais civis de Brasília chegou às 6 horas desta quarta à Rua Domingos Lopes da Silva, no Morumbi, em São Paulo. Eles estavam munidos de mandado de prisão contra um morador do terceiro andar do Edifício Mondrian. O nome do alvo: Heraldo Puccini Neto, diretor da Delta Construções para a Região Sudeste. Mas Puccini não estava no apartamento.