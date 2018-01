Diretor da clínica deve confirmar uso de drogas No depoimento à polícia que prestará na próxima segunda-feira, o médico Mário Lúcio Heringer, diretor-presidente da Casa de Saúde Santa Maria, deve confirmar o que disse o cardiologista Rafael Leite Luna: há indícios de que a morte da cantora Cássia Eller tenha sido provocada por uma combinação de álcool, drogas e remédios. Luna foi chamado como consultor da equipe médica às 17 horas do sábado, quando Cássia já tinha tido a primeira das três paradas cardíacas. O ortopedista Heringer assistiu à terceira tentativa de ressuscitação de Cássia, pouco antes de ela morrer. Ontem, ele contou que seu relato à polícia vai se aproximar do de Luna, embora não tenha entrado em detalhes sobre o que falará ao delegado. "Se ele (Luna) suspeita de consumo de álcool, algum tipo de droga e remédio, essa suspeita não é infundada. Mas não quero especular. Só o resultado do exame toxicológico do Instituto Médico Legal dirá se isso é verdade ou não", afirmou o médico ao Estado. Mistura No dia 31, o médico Luna depôs à polícia e afirmou que pela idade da cantora é quase impossível que o enfarte tenha sido provocado por causa natural. A suspeita de a morte ter sido provocada pela combinação de álcool, drogas e remédios ocorreu por causa do quadro apresentado por Cássia. Os médicos da Santa Maria contaram a Luna que a primeira impressão era de intoxicação alcoólica. Antes da primeira parada cardíaca, o coração dela estava acelerado. Várias drogas podem acelerar o coração. Mário Heringer, que apenas acompanhou o atendimento a Cássia Eller "na condição de diretor da casa de saúde", disse que torceu o tempo todo pela recuperação da cantora. "O quadro era grave, mas sempre acho que vai dar certo", afirmou.