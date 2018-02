Diretor da ANP questiona aumento de royalties do pré-sal O diretor-geral da Agência Nacional do Petróleo (ANP), Haroldo Lima, disse hoje à Agência Estado que a ideia de aumentar de 10% para 15% os royalties do pré-sal, como vai propor o deputado Henrique Eduardo Alves (PMDB-RN), só faz sentido se o adicional for todo destinado aos Estados e municípios que hoje não recebem dinheiro dos royalties. Hoje a alíquota dos royalties é de 10%. Alves é relator do projeto de lei que estabelece a partilha como sistema de produção no pré-sal. Ele apresentará seu parecer na próxima semana, mas já adiantou que irá propor o aumento dos royalties para 15%.