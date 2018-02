Diretor classifica como 'pífio' orçamento da Abin O agente Wilson Roberto Trezza classificou de "pífio" o orçamento da Agência Brasileira de Inteligência (Abin). Durante sabatina realizada ontem na Comissão de Relações Exteriores do Senado (CRE), ele disse que foram destinados R$ 350 milhões em 2009 à agência, dos quais apenas R$ 40 milhões foram utilizados para o financiamento das atividades de inteligência. De acordo com Trezza, 85% do orçamento total da Abin é destinado para o pagamento de pessoal.