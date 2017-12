Direção nacional pode interferir nas eleições em Minas Em meio a uma disputa interna envolvendo a eleição para a Prefeitura de Belo Horizonte, em 2008, o presidente do PT, Ricardo Berzoini, defendeu a participação da direção nacional do partido na definição dos candidatos a prefeito nas principais cidades mineiras. Ele participou no sábado do 3.º Congresso Estadual do PT, encerrado ontem. A disputa em Belo Horizonte está amarrada à eleição para governador, em 2010. Estão em jogo interesses do prefeito Fernando Pimentel e do ministro do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Patrus Ananias. Pimentel sonha com o Palácio da Liberdade e quer o lançamento de Patrus em 2008. O ministro, porém, só admite concorrer ao governo estadual.