Dirceu vai à Assembleia de SP para comemoração do PT

Também deverão marcar presença no evento o prefeito de Osasco, Emídio de Souza, a ex-prefeita da capital paulista Luíza Erundina (PSB) e o presidente do PT no Estado, Edinho Silva. A cerimônia acontece às 20 horas em sessão solene, no Plenário Juscelino Kubitschek, e abre os trabalhos dos próximos dois dias.

Amanhã à tarde, a arquiteta Clara Ant, Cunha e Dirceu debaterão o papel do PT no Legislativo paulista. Na quarta-feira, o tema do debate será a participação das mulheres na política, com a gerente executiva do Instituto de Tecnologia Social (ITS Brasil), Irma Passoni, Erundina e a deputada estadual Maria Lúcia Prandi (SP).