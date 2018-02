Dirceu tem implantados 6,7 mil fios de cabelo em cirurgia O ex-deputado José Dirceu (PT-SP) teve hoje 6.710 fios de cabelo retirados da nuca e implantados na parte superior da cabeça numa cirurgia chamada microtransplante de unidades foliculares, no Hospital Memorial do Recife, realizada hoje pelo cirurgião plástico pernambucano Fernando Basto. De acordo com o médico, Dirceu poderia deixar o hospital ainda na noite de hoje. Segundo Basto, que realizou mais de 3,2 mil cirurgias semelhantes em homens e mulheres, ele procurou-o por indicação do ministro de Relações Institucionais, José Múcio Monteiro, que se submeteu ao processo há cerca de um ano, ficou satisfeito com o resultado e passou a divulgar a técnica. A operação teve início de manhã e durou cinco horas e 30 minutos, tempo que ele passou sedado com anestesia local. Um total de nove profissionais integra a equipe do cirurgião plástico. Basto classifica o trabalho de "artesanal", com uso de microscópio tridimensional, bisturi microcirúrgico e lente de aumento. O cirurgião antecipou que os fios introduzidos não cobrirão toda a área superior da cabeça. "Mas deverá agradar", adiantou. Basto afirmou que há um mês faz exames em Dirceu, que também lhe expressou a vontade de corrigir uma cicatriz de 2,5 centímetros na parte superior do couro cabeludo. O cirurgião afirmou que somente as raízes dos fios retirados da nuca são inseridas. "Daqui a quatro meses, começam a nascer", disse. A partir daí, os novos fios de cabelo são cortados e, nove meses depois da cirurgia, tem-se o resultado final.