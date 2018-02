Dirceu tem alta hospitalar adiada para amanhã em PE O ex-deputado José Dirceu (PT-SP), que foi submetido hoje a uma cirurgia de implante de cabelos e sairia no mesmo dia do Hospital Memorial do Recife, teve a alta transferida para amanhã de manhã. Dirceu teve 6.710 fios de cabelo retirados da nuca e implantados na parte superior da cabeça, numa cirurgia chamada microtransplante de unidades foliculares, realizada pelo cirurgião plástico pernambucano Fernando Basto.