Dirceu: Serra cria incidente diplomático com Bolívia O ex-ministro da Casa Civil e deputado federal cassado José Dirceu (PT) avaliou como "uma demonstração de desespero" a declaração do pré-candidato do PSDB à Presidência, o ex-governador José Serra (SP), de que o governo da Bolívia é "cúmplice" do tráfico de cocaína para o Brasil. Em post intitulado "Serra, cada vez pior", publicado em seu blog pessoal, o petista disse acreditar que a afirmação do presidenciável cria um "incidente diplomático". "Uma acusação sem provas e sem apontar fatos que a comprove, o que nenhum outro País faz - nem os Estados Unidos", censurou o ex-ministro.