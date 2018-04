Dirceu se posiciona a favor da volta de Delúbio ao PT Contrariando a opinião do presidente Luiz Inácio Lula da Silva manifestada por meio de emissários, o ex-ministro e deputado cassado José Dirceu é a favor da volta do ex-tesoureiro do PT Delúbio Soares ao partido. Em entrevista ao Estado , Dirceu afirmou que o veto eterno a Delúbio, um dos principais personagens do escândalo do mensalão, seria uma pena "medieval". Para ele, Delúbio já foi punido e sua volta não provocaria constrangimentos para a articulação da candidatura da ministra Dilma Rousseff.