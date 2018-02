Dirceu quer ir ao enterro de Chávez

SÃO PAULO - O ex-ministro José Dirceu (Casa Civil), condenado a 10 anos e 10 meses de prisão no processo do mensalão, também quer ir aos funerais do presidente da Venezuela, Hugo Chávez.

Em petição entregue nesta quarta feira, 7, ao presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Joaquim Barbosa, ele pediu "em caráter de urgência" autorização para viajar a Caracas "no intuito de acompanhar o enterro do presidente da Venezuela".

Dirceu está proibido de deixar o País, "sem prévio conhecimento e autorização do STF", segundo ordem do próprio ministro Barbosa.

A petição é subscrita por três advogados de Dirceu, os criminalistas José Luís Oliveira Lima, Rodrigo Dall'Acqua e Ana Carolina Piovesana.

Os advogados sustentam que Dirceu quer ir ao enterro "em razão da relação de amizade que mantinha com o presidente Hugo Chávez".

A defesa do ex-ministro assume o compromisso de que o ex-ministro retornará. "Caso haja autorização desta Suprema Corte o retorno (de Dirceu) ao Brasil será realizado 24 horas após a cerimônia fúnebre."