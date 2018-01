Dirceu quer atualizar blog e receber jornais na cadeia

No pedido, a defesa de Dirceu ressalta que a legislação penal busca impedir que o preso seja marginalizado durante o período em que estiver preso. "Em suma, o sentenciado mantém íntegro o ''direito à liberdade de informação e expressão''", afirmaram os advogados José Luís Oliveira Lima.

A legislação impede que presos se comuniquem com pessoas de fora do presídio apenas nos casos em que isso for necessário para impedir a prática de outro crime ou para garantir a segurança do presídio.

Na semana passada, a Vara de Execuções Penais determinou que a administração do presídio desse tratamento igualitário a todos os condenados. A decisão foi motivada por uma recomendação do Ministério Público do Distrito Federal (MPDFT).

Depois de preso, o ex-presidente do PT José Genoino concedeu entrevista à revista IstoÉ. A entrevista foi criticada por assessores da Presidência do Supremo Tribunal Federal (STF). Depois de publicada a entrevista, o juiz titular da VEP, Ademar Silva de Vasconcelos, foi pressionado a afastar-se do comando do processo de execução das penas.

No passado, o ex-ativista político Cesare Battisti, preso também na Papuda, foi autorizado a conceder entrevistas e chegou a escrever um livro de dentro do presídio. E também recebeu a visita de parlamentares.