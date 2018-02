Dirceu pede ao STF para acompanhar enterro de Chávez Condenado a 10 anos e 10 meses de prisão por envolvimento com o mensalão, o ex-ministro da Casa Civil José Dirceu pediu nesta quarta-feira autorização ao Supremo Tribunal Federal (STF) para viajar para Caracas para acompanhar o enterro do presidente Hugo Chávez. De acordo com os advogados de José Dirceu, o ex-ministro voltará ao Brasil 24 horas após a cerimônia. "O requerente pretende estar presente ao funeral em razão da relação de amizade que mantinha com o Excelentíssimo presidente Hugo Chávez", justificaram os advogados de José Dirceu na petição protocolada no Supremo. O pedido deverá ser analisado pelo presidente do STF e relator da ação do mensalão, Joaquim Barbosa. Em novembro, Barbosa determinou a apreensão dos passaportes dos réus do processo.