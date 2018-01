Dirceu, Palocci e Genoino não comparecem a conveção do PT Três importantes ex-integrantes da cúpula petista que perderam seus cargos por envolvimento em escândalos não compareceram na convenção do PT, em Brasília. O deputado cassado José Dirceu, o ex-ministro da Fazenda Antonio Palocci e José Genoino, ex-presidente do PT foram os ausentes. Além de Dirceu, dos outros seis parlamentares petistas envolvidos no esquema do mensalão, apenas dois estiveram no Minas Tênis Clube. O deputado Professor Luizinho e o ex-deputado Paulo Rocha (PA), que liderou a bancada do PT e renunciou para não responder ao processo de cassação do mandato. Luizinho limitou-se a acenar para as câmeras de televisão. O ex-tesoureiro do partido e presidente do Sebrae, Paulo Okamotto, tentou evitar, sem sucesso, os jornalistas, mas não respondeu as perguntas que lhe foram dirigidas. A CPI dos Bingos pediu o indiciamento de Okamotto por lavagem de dinheiro e crime contra a ordem tributária. Entre outros casos, ele é citado no relatório da CPI pelo pagamento de dívidas de Lula com recursos não esclarecidos e suposta ligação com esquema de extorsão de prefeituras do PT. Palocci foi demitido do Ministério da Fazenda após a quebra ilegal o sigilo bancário do caseiro Francenildo Santos Costa, que contradisse as afirmações do ex-ministro sobre seu relacionamento com integrantes da república de Ribeirão. Palocci obteve legenda no PT para disputar uma vaga a deputado federal. O mesmo aconteceu com José Genoino, que deixou o comando do partido por causa do escândalo do mensalão.