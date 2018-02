Dirceu nega ser 'incômodo' no governo Lula e no próximo

O ex-ministro não quis se comprometer com comentários sobre a permanência de Guido Mantega no Ministério da Fazenda. "Na hora que anunciar, eu faço comentários. Acho ele excelente ministro da Fazenda. Ele teve papel fundamental no governo Lula", afirmou. Assim como com Mantega, Dirceu foi também genérico com o deputado federal e ex-ministro Antonio Palocci. "Palocci foi excelente ministro da Fazenda e tem história para ocupar qualquer cargo no governo", disse. Nos bastidores, Dirceu é apontado como figura que procura minar Palocci para tirar a força do ex-ministro junto à futura presidente.

Dirceu considerou superada a crise do PT com o PMDB, que anunciou a criação do blocão para isolar o PT na disputa pelas presidências do Legislativo e pressionar Dilma por mais espaço no ministério. "O PT e o PMDB são condenados a se entender e a governarem juntos", afirmou.