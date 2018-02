Dirceu nega que tenha acusado PT de Porto Alegre O ex-deputado José Dirceu (PT-SP), em nota distribuída hoje, que tenha feito acusações contra o PT de Porto Alegre, conforme divulgou a revista Piauí na edição de janeiro. No comunicado, entre outras considerações, Dirceu destaca que não fez acusações relacionadas à compra da sede do partido na capital gaúcha. "Não fiz acusações relacionadas à compra da sede do PT em Porto Alegre. Limitei-me a repetir que ocorreram denúncias de que o prédio fora comprado com recursos ilegais e que a oposição falou em ''sacos de dinheiro'', mas que a Justiça e uma CPI (comissão parlamentar de inquérito) investigaram, exaustivamente, os fatos e, ao final, o PT gaúcho e os dirigentes alvo da denúncia foram absolvidos", reiterou.