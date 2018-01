Dirceu nega atuação de consultoria no Panamá

O ex-ministro da Casa Civil José Dirceu informou, nesta segunda-feira, 23, em uma nota publicada pela equipe do seu blog, que sua empresa, a JD Assessoria e Consultoria Ltda, "nunca atuou ou estruturou qualquer operação no Panamá". No sábado, 21, o jornal O Estado de S.Paulo revelou que consultoria de Dirceu abriu, em 2008, uma filial da consultoria no país da América Central, no mesmo endereço da Truston International, empresa dona do Hotel St. Peter, de Brasília (DF).

O hotel ofereceu emprego a Dirceu logo após o ex-ministro ser preso na penitenciária da Papuda, na capital federal, por envolvimento no caso mensalão. "O pedido de abertura de filial, feito a partir do Brasil, sequer foi registrado naquele país, sendo revogado por decisão da própria empresa, que seguiu todos os trâmites previstos pela legislação brasileira", concluiu.