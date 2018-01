Dirceu informa novo emprego, com salário de R$ 4 mil

Brasília - O ex-ministro da Casa Civil José Dirceu, condenado no julgamento do mensalão a sete anos e 11 meses de prisão, comunicou à Justiça que foi contratado como assistente administrativo no escritório de advocacia, o Tessele & Madalena Advogados Associados, em Brasília. Para exercer a atividade, Dirceu receberá um salário mensal de R$ 4 mil.

Desde que obteve progressão de pena do regime semiaberto para o aberto, em 4 de novembro de 2014, o ex-ministro tinha até 90 dias para comprovar que tinha um trabalho digno, como condicionante para que ele pudesse cumprir pena em regime aberto. A comunicação foi feita no último dia 30 à Vara de Execuções de Penas e Medidas Alternativas (Vepema), e chegou nesta quinta, 12, ao gabinete do ministro Luís Roberto Barroso, relator do mensalão no Supremo Tribunal Federal (STF).

Dirceu já havia trabalhado no escritório do advogado José Geraldo Grossi, seu amigo. A atividade, somada aos estudos, resultou em redução de pena do ex-ministro, que recebia um salário mensal de R$ 2,1 mil. O petista deixou o antigo trabalho logo após ter a progressão de regime autorizada por Barroso, em novembro.