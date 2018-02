Dirceu evita comentar previsão de Barbosa sobre penas O ex-ministro da Casa Civil José Dirceu, condenado no mensalão, não quis comentar a afirmação do presidente do Supremo Tribunal Federal e relator do caso na corte, Joaquim Barbosa, de que as penas dos condenados no julgamento devem começar a ser cumpridas até julho. "Deus me livre", disse Dirceu, referindo-se ao fato de que não comentaria a decisão, após ser abordado por jornalistas. "Nem pensar em uma coisa dessas", completou, reiterando que não falaria sobre o assunto.