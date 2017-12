Dirceu evita a imprensa ao chegar para encontro do PT O deputado cassado e ex-ministro chefe da Casa Civil José Dirceu chegou para participar do 13º Encontro Nacional do PT, na capital paulista. Dirceu, que teve seu mandato cassado em função do escândalo do mensalão, e foi acusado de chefiar uma "quadrilha dentro do PT", conseguiu desviar a imprensa e foi para uma área reservada na Quadra do Sindicato dos Bancários, onde acontece o encontro. Dirceu está ao lado de outros nomes fortes do PT, que também chegaram sem falar com a imprensa. Entre eles, o senador Aloizio Mercadante, e a ex-prefeita de São Paulo Marta Suplicy, ambos pré-candidatos ao governo paulista. Também já chegaram o vice-presidente da República, José Alencar, o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, e o presidente do PT, Ricardo Berzoini, entre outros. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva ainda não chegou ao encontro. Alencar, que é filiado ao PRB, disse que participa da abertura do Encontro Nacional do PT como convidado do presidente Lula.