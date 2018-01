Dirceu espera notificação para acatar decisão de Barroso

Na mesma nota, o advogado do ex-ministro, José Luis Oliveira Lima, diz que a decisão do ministro Barroso causa estranheza porque "não ocorreu em recurso do Ministério Público à decisão do juiz da Vara das Execuções Penais e Medidas Alternativas (Vepema) e pelo fato de que o próprio ministro havia declinado da competência do processo da AP 470, conferindo ao juiz da Vepema o poder para tomar decisões mais corriqueiras".

Em despacho hoje o ministro do STF suspendeu autorização que foi dada na Vepema do Distrito Federal para que Dirceu ficasse na capital paulista de 18 de novembro a 2 de dezembro para cuidar de assuntos administrativos de seu escritório.

Também hoje o ministro Barroso suspendeu autorização dada pela Vepema para viagem do ex-tesoureiro do PT, Delúbio Soares.