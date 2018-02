Dirceu é internado no Recife para implante de cabelos O ex-deputado José Dirceu (PT-SP) está internado no Hospital Memorial São José, no Recife, para um implante de cabelos. Segundo a assessoria do hospital, a cirurgia deve terminar no fim da tarde de hoje e Dirceu será liberado no mesmo dia. Ele chegou ao Memorial São José no início da manhã, acompanhado de um assessor. Recentemente, Dirceu voltou aos holofotes após uma declaração à revista Piauí de que a sede do PT no Rio Grande do Sul teria sido construída com dinheiro de caixa dois.