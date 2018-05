Dirceu é aclamado por militantes do PT em Brasília Durante a abertura do 4º Congresso Nacional do PT, na noite de hoje, quando o apresentador do evento chamava os ex-presidentes nacionais e os ministros do partido, o ex-ministro José Dirceu foi aclamado de pé pelos militantes. Dirceu foi recebido aos gritos de "Dirceu, guerreiro do povo brasileiro".