Dirceu diz que não perderá 'campeonato' no STF O ex-ministro-chefe da Casa Civil e condenado no julgamento do mensalão pelo Supremo Tribunal Federal (STF) José Dirceu afirmou que é um "vitorioso" e demonstrou estar confiante de que não perderá "o campeonato" no STF. O ex-ministro chegou, nesta segunda à noite, ao lançamento do livro "Um salto para o futuro" do ex-ministro da Secretaria Geral da Presidência da República Luiz Dulci, em São Paulo.