Dirceu diz que é natural empresário cair em contradição As contradições nos depoimentos de Sérgio Gomes da Silva, empresário e amigo de Celso Daniel, prefeito de Santo André, sobre sua morte são naturais. A avaliação é do presidente do Partido dos Trabalhadores, José Dirceu. Para ele, é preciso manter o empresário apenas como testemunha, e não como réu, sem que haja provas. "Não podemos tirar ilações, que podem até ser ofensivas à memória de Celso Daniel", afirmou. Dirceu disse que todas as hipóteses sobre o caso devem ser analisadas e que o PT não teme as investigações. "A hipótese de seqüestro com fim de captar recursos não pode ser afastada, mas não acredito em uma coincidência deste caso com o do Toninho, ainda que os fatos sejam isolados", disse, referindo-se a Antonio da Costa Santos, prefeito petista de Campinas, assassinado em 10 de setembro do ano passado. Para o presidente do PT, as informações da polícia não podem ser vazadas, como ocorreu no caso de Toninho, "Se isso acontecer, o crime organizado vai agradecer. Isso será um desastre. O Brasil não vai acabar com a bandidagem", argumentou. Ele criticou ainda a atuação do governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, e o governo federal. "O governador não deveria ter saído da cidade naquele fim de semana e o governo federal não toma consciência de que se trata de um problema nacional", afirmou. Não há falta de medidas de combate a violência no País, na visão do presidente do PT. "O que falta é vontade política para implementá-las. É preciso tomar medidas legislativas", defendeu, descartando a possibilidade de o PT defender a implantação de pena de morte ou prisão perpétua. "Não há nenhuma possibilidade de isso sequer ser colocado em discussão. Além disso, pena de morte já existe no Brasil. Vocês viram o que aconteceu com Fernando Dutra Pinto?", perguntou, referindo-se a morte do seqüestrador da filha do empresário e apresentador Silvio Santos, Patrícia Abravanel. Dirceu fez estas declarações após encontro com o governador de Minas Gerais, Itamar Franco, em São Paulo.