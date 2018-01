Dirceu diz que condições do cárcere 'são razoáveis'

Sua rotina, segundo relatou, é "fazer muita ginástica e planos". Para o tempo passar diz que está "lendo, estudando e trabalhando". Ele não informou no que está trabalhando dentro do presídio, mas observou: "O estudo e o trabalho contam como remição de pena. Apesar da saudade, da indignação, continuo daquele meu jeito que você também conhece."

O Blog do Zé publicou apenas o trecho do bilhete, não o manuscrito. Conforme o jornal O Estado de S. Paulo revelou hoje, os presos do mensalão foram obrigados a doar os livros para a biblioteca do Complexo Penitenciário da Papuda e passaram a cumprir horário para leitura.

Como chefe do esquema do mensalão, Dirceu foi condenado a 10 anos e 10 meses de prisão no regime fechado, mas cumpre pena em regime semiaberto até o julgamento de um último recurso pelo Supremo Tribunal Federal (STF), o que deve ocorrer no próximo ano.

A íntegra da mensagem que está no blog: "Já na rotina para o tempo passar, lendo, estudando e trabalhando. Fazendo muita ginástica e planos. O estudo e o trabalho contam como remição de pena. O ambiente entre nós é bom e apesar da ilegalidade da prisão e do regime fechado, as condições carcerárias são razoáveis.Temos biblioteca e banho de sol, como todos os internos, inclusive acesso a uma cantina. Apesar da saudade, da indignação, continuo daquele meu jeito que você também conhece."