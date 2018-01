Dirceu cumprirá pena até 2021; Valério estará livre em 2051

BRASÍLIA - As guias de recolhimento dos 11 condenados por envolvimento do mensalão mostram que o ex-ministro José Dirceu só terminará de cumprir a pena pelo crime de corrupção no dia 15 de outubro de 2021. E que o empresário condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) como operador do mensalão - Marcos Valério - só terminará de cumprir a pena em abril de 2051.

Os documentos disponíveis no site do STF apontam a data das prisões - 16 de novembro - e os cálculos de quando os condenados terão direito à progressão de regime, quando podem pedir livramento condicional e quando terminarão de cumprir as penas.

Os documentos só levam em consideração as penas pelos crimes cujo julgamento já terminou. Em vários casos, como de Dirceu e do ex-presidente do PT José Genoino, parte da condenação ainda pode ser alterada. Por isso, a pena por esses crimes não é considerada nos cálculos.

Abaixo, os dados constantes das guias de recolhimento:

José Dirceu

Pena total: 7 anos e 11 meses

Progressão de regime: 12/03/2015

Livramento condicional: 05/07/2016

Término da pena: 15/10/2021

Cristiano Paz

Pena total: 17 anos e 8 meses e 20 dias

Progressão de regime: 29/10/2016

Livramento condicional: 11/10/2019

Término da pena: 05/08/2031

Katia Rabello

Pena total: 14 anos e 5 meses

Progressão de regime: 09/04/2016

Livramento condicional: 04/09/2018

Término da pena: 15/04/2028

Jacinto Lamas

Pena total: 5 anos

Progressão de regime: 14/09/2014

Livramento condicional: 15/07/2015

Término da pena: 15/11/2018

Romeu Queiroz

Pena total: 6 anos e 6 meses

Progressão de regime: 15/12/2014

Livramento condicional: 14/01/2016

Término da pena: 15/05/2020

Marcos Valério

Pena total: 37 anos 5 meses e 6 dias

Progressão de regime: 10/02/2020

Livramento condicional: 07/05/2026

Término da pena: 21/04/2051

Delúbio Soares

Pena total: 6 anos e 8 meses

Progressão de regime: 25/12/2014

Livramento condicional: 04/02/16

Término da pena: 15/07/2020

José Genoino

Pena total: 4 anos e 8 meses

Progressão de regime: 25/08/2014

Livramento condicional: 04/06/2015

Término da pena: 15/07/2018

Ramon Hollerbach

Pena total: 19 anos, 9 meses e 20 dias

Progressão de regime: 06/03/2017

Livramento condicional: 21/06/2020

Término da pena: 05/09/2033

José Roberto Salgado

Pena total: 8 anos e 2 meses

Progressão de regime: 25/03/2015

Livramento condicional: 04/08/2016

Término da pena: 15/01/2022

Simone Vasconcelos

Pena total: 10 anos e 10 meses

Progressão de regime: 04/09/2015

Livramento condicional: 25/06/2017

Término da pena: 15/09/2024