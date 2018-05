Dirceu cobra do PT definição sobre chapa com PMDB

A intimação do petista engrossa o coro dos peemedebistas que cobram uma resposta do PT sobre a formação da base que dará sustentação à candidatura de Dilma em 2010. Desde o início do mês, o presidente da Câmara, Michel Temer (PMDB-SP), vem pressionando o presidente Lula sobre o lançamento de seu nome à vice-presidência em uma chapa PT-PMDB. Desde a semana passada, contudo, peemedebistas ligados ao governador de São Paulo, José Serra (PSDB), trabalham nos bastidores para demover as lideranças nacionais do partido a firmarem acordo com os petistas.

Dirceu ainda ressaltou no blog que a pesquisa CNI/Ibope de intenções de votos para as eleições do ano que vem, divulgada ontem, "traz um sinal de alarme" para a opção petista à sucessão do presidente Lula.

"Fica evidente que não tratamos sua imagem (Dilma) nos últimos episódios políticos e a deixamos exposta", avalia o petista, referindo-se à constatação da pesquisa de que 5% dos entrevistados se recordam da crise envolvendo a ex-secretária da Receita Federal Lina Vieira e a ministra Dilma Rousseff. "Temos que ir atrás desses votos do PT, do presidente da República, do eleitorado, o que exigirá uma mudança na agenda, no discurso e na participação da candidata", reafirmou.