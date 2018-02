Dirceu chega a Fórum em SP para depor sobre mensalão O ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu chegou por volta das 13h30 ao Fórum Criminal da Justiça Federal, na capital paulista, onde prestará depoimento no processo aberto para apurar o envolvimento de 40 pessoas no esquema do mensalão. Dirceu, que chegou acompanhado de seu advogado, José Luís Oliveira Lima, não deu entrevistas no local. Esta foi a primeira vez que Dirceu apareceu em público após a operação de implante capilar realizada recentemente. Além de Dirceu devem depor hoje o ex-secretário geral do PT, Silvio Pereira, e o sócio da Corretora Bonus Banval, Enivaldo Quadrado.