Dirceu assiste votação com persianas fechadas em SP Em um momento em que pode ser decisivo para o processo do mensalão, o ex-ministro José Dirceu (PT) acompanha o julgamento com um número pequeno de pessoas na residência do seu irmão, na zona sul de São Paulo. Dirceu pediu para que as persianas do apartamento fossem fechadas para evitar ser fotografado, como ocorreu na semana passada.