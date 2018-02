Dirceu: acusações de Gurgel são 'meras ilações'

Na avaliação do petista, as acusações feitas pelo procurador-geral da República, Roberto Gurgel, autor do pedido, são "meras ilações". "Suas acusações contra mim não trazem qualquer prova material ou testemunhal. São meras ilações extraídas de sua interpretação peculiar sobre minha biografia", afirmou o ex-ministro, em seu blog pessoal.

Em um texto intitulado "Aguardo o julgamento do STF com serenidade", o petista ressaltou que está "tranquilo" e que se defenderá das acusações com ainda mais "ânimo" e "dedicação". "O que está em jogo, acima da minha honra e liberdade, é a imagem do PT e do projeto de transformação social que representa", afirmou.

No texto, o petista salientou que é inocente e que irá aguardar com serenidade o julgamento do STF. "Eu vou aguardar o julgamento com serenidade, pois sei que, ao final desse doloroso processo, se imporá a justiça e cairá por terra a farsa montada contra mim".