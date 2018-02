Dirceu acompanha julgamento ao lado de familiares

Ao contrário da semana passada, quando recebeu dezenas de amigos no salão de festas do seu prédio em São Paulo, o ex-ministro José Dirceu (PT) preferiu acompanhar ao lado de familiares a sessão desta quarta-feira, 11, do julgamento do processo do mensalão no Supremo Tribunal Federal (STF). A movimentação na porta do prédio de Dirceu é pequena nesta tarde.

Um dos poucos que chegou ao local foi o advogado e amigo da família Pedro Maciel. "Esse rótulo (da corrupção) já colaram em Getúlio Vargas, em João Goulart, em Juscelino Kubitschek e agora infelizmente colaram no Zé Dirceu", disse o advogado, que reclamou da espetacularização do caso Dirceu.

Informado sobre o placar do julgamento, que indicava 3 a 1 a favor dos embargos, o advogado disse que a sua expectativa técnica "era pelo acolhimento dos embargos infringentes". José Dirceu foi condenado a 10 anos e 10 meses de prisão pelos crimes de corrupção ativa e formação de quadrilha