Dirce Reis, em SP, terá novas eleições para prefeito O município de Dirce Reis, na região oeste do Estado de São Paulo, vai ter eleições diretas para a escolha do prefeito. A eleição, que ainda não tem data marcada para ocorrer, foi determinada pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP), já que o prefeito e o vice eleitos no pleito de 2004, Bento Barbosa de Oliveira Júnior (PSDB) e Antonio Emídio de Freitas (PTB), foram cassados em 2005 após acusação de compra de votos. A decisão do TRE-SP reforça a sentença do juiz eleitoral da cidade, que havia determinado eleições diretas no momento da cassação, quando a prefeitura foi assumida interinamente pelo presidente da Câmara Municipal. Dois vereadores recorreram, alegando que a legislação determina eleições indiretas em artigo da Constituição. Contudo, o entendimento da Justiça Eleitoral é de que o argumento não se sustenta em caso de cassação de prefeito. Cabe recurso ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). As informações são da assessoria do TRE-SP.