Diplomata gaúcho é o novo porta-voz da Presidência O diplomata gaúcho Marcelo Baumbach é o novo porta-voz da Presidência da República. O anúncio da nomeação foi feito nesta quarta-feira, pelo ministro da Secretaria de Comunicação Social, Franklin Martins. Baumbach, que pertence aos quadros do Itamaraty desde 1990, estava em missão permanente do Brasil junto à ONU, em Nova York. "Um diplomata é preparado para entender pontos de vista diferentes e dizer não quando necessário, além de saber separar o joio do trigo", disse Martins. A nomeação foi por sugestão do ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim. Em uma breve declaração, o novo porta-voz disse que a tarefa será árdua, mas trabalhará com todo profissionalismo. ?Eu tenho a plena confiança que com colaboração de todos vocês (jornalistas) nós vamos poder desenvolver um bom trabalho e obter aquele que é o nosso objetivo, que é levar ao povo brasileiro uma informação fidedigna, informação de qualidade sobre aquilo que o governo está fazendo?, afirmou Baumbach. Nascido em Porto Alegre, Baumbach é formado em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Em 1990, ingressou no Instituto Rio Branco, do Ministério das Relações Exteriores, e começou a carreira de diplomata na Divisão das Nações Unidas do Itamaraty, em 1992. Três anos depois assumiu posto na Delegação Permanente do Brasil nas Nações Unidas, em Genebra. Participou ainda da Delegação Permanente do Brasil na Associação Latino-Americana de Integração, em Montevidéu, no Uruguai. Desde 2004, integra a Missão Permanente do Brasil junto à Organização das Nações Unidas (ONU), em Nova York. Fez parte da equipe brasileira no Conselho de Segurança da organização de 2004 a 2005.