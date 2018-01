Diplomata da embaixada do Líbano é espancado em Brasília

BRASÍLIA - Um diplomata da embaixada da República do Líbano teve seu carro roubado após ter sido abordado e espancado por quatro homens. De acordo com a polícia militar do Distrito Federal, o oficial foi abordado por volta de 13h25, nas proximidades do shopping Pier 21. Ele teve um Honda Civic roubado e, após sofrer espancamentos, foi encaminhado para o hospital de base da capital federal.

A PM ainda não identificou os envolvidos no crime e não tem informações sobre o estado de saúde do diplomata.

Para o evento de posse de Dilma Rousseff, a PM destacou 3,4 mil oficiais, que estão distribuídos pela Esplanada dos Ministérios. A estimativa é de 40 mil pessoas participem da cerimônia, mas ainda não há cálculos oficiais sobre o número de pessoas que já aguardam a chegada da presidente, marcada para 14h40 na Catedral Metropolitana de Brasília.