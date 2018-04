Diplomata Antonio Amaral de Sampaio morre em SP

Morreu nesta manhã, aos 80 anos, o embaixador Antonio Amaral de Sampaio. Segundo a assessoria de imprensa do Hospital Albert Einstein, na zona sul de São Paulo, o diplomata aposentado foi internado com quadro de pneumonia e faleceu após uma parada cardíaca.

Sampaio foi chefe de missão diplomática em Damasco, Teerã e no Cairo e diretor-geral do Departamento dos Orientes Próximo, Médio e da África do Norte do Itamaraty.