Diplomação de Lula será no dia 14 de dezembro O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) realizará no dia 14 de dezembro a cerimônia de diplomação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e de seu vice, José Alencar, para um novo mandato de quatro anos. A solenidade está marcada para às 19 horas na sede do TSE em Brasília. Se José Alencar não estiver recuperado da cirurgia à qual foi submetido recentemente nos Estados Unidos, poderá ser diplomado posteriormente. Antes da diplomação, o TSE terá de julgar as contas da campanha pela reeleição do presidente Lula. Ele tem até o dia 28 deste mês para informar o tribunal sobre suas despesas e arrecadações.