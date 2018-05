Dinheiro de propina abasteceu campanhas de Dilma, diz jornal

SÃO PAULO - Executivos da Andrade Gutierrez disseram, em delação premiada, que recursos de propina abasteceram a campanha da presidente Dilma Rousseff em 2010 e 2014, segundo reportagem do jornal Folha de S. Paulo.

De acordo com o jornal, o ex-presidente da empresa Otávio Azevedo fez uma planilha com os valores de doação e apontou R$ 15,7 milhões para a campanha presidencial de 2010 e R$ 34,68 milhões para a de 2014. Os recursos foram registrados como doações legais, mas, segundo o executivo, R$ 10 milhões das doações da última campanha têm origem em superfaturamento de contratos em três obras: Complexo Petroquímico do Rio (Comperj), Angra 3 e a hidrelétrica de Belo Monte. O esquema teria sido estruturado com ajuda do ex-ministros Antônio Palocci em 2010 e Erenice Guerra em 2014. O PMDB também teria recebido doações legalmente registradas com dinheiro de propina.

A campanha de Dilma negou, em nota, irregularidades nas doações e apontou que a empresa doou mais dinheiro ao candidato adversário do que à petista em 2014. Palocci negou negociações e Erenice disse que não vai se pronunciar até conhecer os termos da delação.

Outro executivo da empresa, Flávio Barra, confirmou os repasses de dinheiro em depoimento à Procuradoria-Geral da República. Azevedo e Barra chegaram a ser presos, mas estão soltos. O acordo de colaboração, que prevê pagamento de indenização de R$ 1 bilhão, espera homologação de Teori Zavascki, relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal.