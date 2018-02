Dinheiro da CPMF não vai apenas para áreas previstas, diz FGV

Os recursos arrecadados pela Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF) não são distribuídos apenas para as áreas previstas em lei: Saúde, Previdência e Erradicação da Pobreza. É o que mostra um estudo divulgado nesta sexta-feira, 26, pela Fundação Getúlio Vargas, segundo o qual outros sete ministérios também já foram beneficiados pelo dinheiro do tributo. Veja também: Entenda a cobrança da CPMF 'Tem muito barulho em torno da CPMF', diz Lula CPMF não garante investimentos na saúde, aponta FGV A alíquota da CPMF é de 0,38%, com a seguinte distribuição: 0,20% para saúde, 0,10% para Previdência Social e os outros 0,08% para o Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza. Apesar disso, no ano de 2005, por exemplo, ministérios como o do Trabalho, Justiça, Fazenda, e até mesmo o da Defesa receberam parte do montante arrecadado. Este último, por exemplo, utilizou cerca de RS 24,2 milhões do dinheiro vindo da CPMF. Entre as áreas com recursos previstos na lei, a saúde recebe, de fato, a maior fatia do montante do tributo. O dinheiro, porém, tem servido apenas para custear as despesas do sistema, sem melhorar a situação do setor no Brasil. Por outro lado, o porcentual direcionado à Previdência, segundo a pesquisadora e professora da FGV Tathiane Piscitelli, é gasto inteiramente no pagamento de benefícios aos contribuintes. Na opinião de Tathiane, ao contrário da saúde, a Previdência utiliza os recursos que recebe como deveria. No caso da erradicação da pobreza, em apenas dois anos - no período entre 2001 e 2006 - pode-se perceber o encaminhamento de apenas parte do montante arrecadado para o Ministério do Desenvolvimento Social. Isso significa que, desde o começo da década, é possível que esses recursos nem tenham chegado ao seu destino na maioria dos anos.