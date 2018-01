Diminui número de mortes em rodovias federais O número de acidentes e mortes nas rodovias federais durante o período do feriado de Ano-Novo - de 28 de dezembro a 1º de janeiro - diminuiu em relação ao mesmo período do ano passado. Segundo dados da Polícia Rodoviária Federal, 95 pessoas morreram nas rodovias sob responsabilidade da União nesse intervalo, total 12% inferior ao registrado na passagem de 2000 para 2001. Durante os cinco dias foram registrados 1.606 acidentes (11% a menos que em 2000), com 1.073 feridos (13,3% a menos que no ano anterior). Durante o último feriado prolongado, a sexta-feira foi o dia com maior número de mortos nas estradas: 23. A Polícia Rodoviária Federal atribui essa incidência ao maior número de carros na pista. Já no sábado foi registrado o maior número de acidentes que, segundo a Polícia Rodoviária, foram causados pelos que decidiram viajar na última hora. "Se formos analisar só os números relativos, temos muito a comemorar. Mas em relação aos países desenvolvidos, temos muito trabalho pela frente para reduzir os números, que continuam muito altos", afirmou o coordenador-geral de operações da Polícia Rodoviária Federal, Reinaldo Szydloski. Balanço A Polícia Rodoviária Federal registrou, no ano passado, 5.721 mortes nas estradas federais. O número, apesar de preocupante, é 12,32% inferior às mortes registradas em 2000. Só em São Paulo morreram 443 pessoas. Segundo a PRF, a principal causa das mortes é a ultrapassagem irregular. Além disso, em quase todos os acidentes graves é identificada a presença de álcool no sangue dos condutores. A BR 040, que liga Brasília ao Rio de Janeiro, passando por Minas Gerais, é a que registra maior número de acidentes. Os Estados do Acre e Rondônia tiveram um aumento de 51,52% no número de mortos nas estradas federais, no ano passado, seguidos do Distrito Federal, que teve um crescimento de 43,48% no número de mortes nas estradas.