Diminui ainda mais a abstenção na Fuvest As taxas de abstenção na segunda fase da Fuvest caíram mais ainda nas duas provas realizadas nesta segunda-feira. Dos 11.990 candidatos que fariam o exame de História, 5,47% - 655 estudantes - não compareceram. No ano passado, o índice tinha sido de 7,29%. Em Química, a abstenção baixou de 8,41%, em 2001, para 6,44%. O diretor da Fuvest, Roberto Costa, disse não haver uma explicação clara para a diminuição de ausentes. A prova de História foi elogiada pelos vestibulandos. "Foi muito abrangente, caindo desde Grécia antiga até os atentados de 11 de setembro", disse o estudante Tiago Tria, de 19 anos, que concorre a uma vaga no curso de administração de empresas. "Não teve nada surpreendente na prova. Nada que não tivesse estudado", enfatizou o estudante Rafael Campos, de 18 anos, que pretende cursar arquitetura. A questão que mencionava os atentados terroristas pedia para que o aluno "comentasse criticamente utilizando seus conhecimentos históricos" um título de uma reportagem sobre o assunto. "A preocupação da Fuvest é com a história que a gente aprende para poder entender o presente", diz o coordenador da disciplina no Curso Objetivo, Francisco Alves da Silva. "Coitadinhos dos vestibulandos", disse o professor da Química do Curso Etapa, Edison de Barros Camargo, ao comentar a prova. Segundo ele, o exame foi muito difícil e exigiu conhecimento de ensino superior. "Havia também fórmulas muito grandes, que intimidam o candidado." Para ele, a maioria dos estudantes deve errar boa parte das dez questões de Química, que tradicionalmente são as mais difíceis do vestibular da Fuvest. O exame deveria ser realizado por 11.449 vestibulandos de vários cursos. "A prova foi trabalhosa, mas fácil", afirmou Carlos Henrique Zink, de 18 anos, filho de dois químicos, que está prestando engenharia. Já Fernanda Simões, que concorre a uma vaga no curso de nutrição, saiu desanimada da sala de prova. "Acho que não consegui acertar nenhuma questão inteira."A estudante ainda tem pela frente nessa segunda fase as provas de Biologia e de Física. Nesta etapa, dependendo do curso escolhido, os candidatos fazem de uma a quatro provas. Todas têm dez questões dissertativas e cada uma delas é formada por um enunciado e duas perguntas. Os vestibulandos têm três horas para respondê-las e o exame começa sempre às 13 horas. Incidente - Os candidatos que nesta segunda-feira fizeram a prova na Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo (USP) foram surpreendidos por gritos por volta das 15 horas. Segundo os organizadores do exame, uma candidata, que dizia concorrer a uma vaga em filosofia, havia se drogado no banheiro da escola e ficou descontrolada. Ela foi retirada do local, mas segundo o diretor da Fuvest, a vestibulanda já havia terminado a prova. Diferentemente do que alguns professores de português disseram no domingo, o diretor da Fuvest afirmou que a Redação não precisaria ter sido escrita necessariamente em primeira pessoa. Foi pedido que os alunos falassem sobre a geração passada e como ela influenciou na sua formação. Mais provas - A segunda fase da Fuvest continua nesta terça-feira com os exames de Geografia e Biologia. Quarta-feira é a vez de Física e na quinta-feira será a prova de Matemática. O vestibular da Fuvest oferece este ano 8.246 vagas, sendo 7.801 na USP, 230 na Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa e 215 na Academia de Polícia Militar do Barro Branco. A lista com os nomes dos aprovados sai no dia 14 de fevereiro.