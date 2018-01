Dilma:vaga de ministros está sempre à minha disposição Após a saída de Marta Suplicy do Ministério do Turismo, todos os ministros entregaram cartas colocando os cargos à disposição da presidente da República. A informação foi dada por Dilma Rousseff neste domingo na Austrália. Apesar do gesto político, Dilma disse que a ação não era necessária. "O cargo está sempre à minha disposição", disse.