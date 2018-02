Dilma:participaremos com custeio em áreas da saúde em SC

Dilma Rousseff, que participa em seguida de cerimônia de formatura de alunos do Pronatec, também em Florianópolis, exaltou ainda o papel da educação na redução da desigualdade no Brasil. Redução esta que, segundo a presidente, se dá de maneira "virtuosa", com os pobres aumentando a sua renda mais do que os ricos. Ao falar do Pronatec, defendeu o acesso à ciência e à tecnologia como forma de o País avançar.

Sobre a aprovação do Plano Nacional de Educação pelo Congresso Nacional, a presidente se mostrou confiante. "O que me dá segurança que o plano vai ser cumprido é que existe recurso para o cumprimento das metas", disse a presidente, lembrando da lei que destina parte dos recursos do petróleo para a saúde e educação, segundo ela, a mais importante aprovada no ano de 2013.

Ainda hoje a presidente vai a Porto Alegre onde participa do encontro estadual do PT na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul.