Dilma:governo investe R$ 527 milhões em Santa Catarina

Ela anunciou a inclusão de trecho na região sul de 493 quilômetros na nova fase de concessões rodoviárias e destacou que Santa Catarina hoje apresenta "um dos melhores níveis de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB), de desenvolvimento da indústria e de desenvolvimento econômico".

A presidente disse ainda que a obra da adutora de Chapecozinho contará com recursos no montante de até R$ 200 milhões do governo federal. "É uma obra que nós temos consciência que altera completamente o quadro de oferta de água na região", afirmou.

Dilma disse ter autorizado o investimento em mobilidade urbana de R$ 412 milhões em Florianópolis, metade do orçamento do governo federal e metade em financiamento "com condições especiais". "Com esses recursos, a prefeitura vai construir três corredores exclusivos de ônibus", disse Dilma. Ela afirmou que, com os anúncios feitos hoje, a carteira de investimentos em mobilidade no Estado dobrou e alcançou R$ 802 milhões.

Mais tarde, Dilma participará de cerimônia de formatura de alunos do Pronatec, também na cidade. À noite, a presidente participa do encontro estadual do PT-RS na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul.