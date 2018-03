Dilma: vozes que ecoaram das ruas são motivo de orgulho O povo brasileiro deveria se orgulhar das manifestações que tomaram as ruas do País nas últimas semanas, declarou a presidente Dilma Rousseff na tarde desta quinta-feira, 04, em Salvador. Ela ressaltou a importância dos protestos e comparou as demandas brasileiras com as da Primavera Árabe, Europa e dos Estados Unidos. "Quando vemos as manifestações que ocorrem e levaram o nome de Primavera Árabe, vemos que estava se lutando contra ditaduras e pela democracia."