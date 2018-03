Dilma volta ao Brasil depois de almoçar com ministros

Cartagena, Colômbia - A presidente Dilma Rousseff embarca na noite deste domingo, 15, para o Brasil após ter participado do retiro presidencial na Cúpula das Américas, em Cartagena, durante o qual os presidentes dos países do hemisfério não chegaram a um consenso em relação a pontos como Cuba e soberania das Malvinas.

Antes de ir ao aeroporto, a presidente almoçou com os ministros num dos melhores restaurantes da cidade. Pediu arroz com frutos do mar, acompanhada por Antonio Patriota (Relações Exteriores), Aloysio Mercadante (Educação), Helena Chagas (Comunicação) e José Eduardo Martins Cardozo (Justiça), que beberam vinho e tomaram café colombiano.

Na saída, Dilma foi questionada sobre a decisão do Banco Central chinês de aumentar a margem de flutuação do yuan. A presidente respondeu rapidamente que não estava acompanhando o assunto. Depois, indagada sobre como havia sido o retiro com os demais presidentes, afirmou: "Muy bien, muy bien".