Dilma volta amanhã; ministros preparam relatório do PAC A ministra da Casa Civil, Dilma Roussef, retornará amanhã ao trabalho. Ela está de férias desde o dia 2 de janeiro. Enquanto isso, seus colegas de ministério preparam um relatório de avaliação do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), que deverá ser apresentado pela ministra, possivelmente na reunião ministerial marcada para o dia 21. O ministro dos Transportes, Alfredo Nascimento, reúne-se durante a manhã com o seu secretário-executivo e representantes do Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes (Dnit), para avaliar o efeito do programa nas rodovias.