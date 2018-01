Dilma volta a se reunir com ministros em Brasília

Atualizada às 18h46.

BRASÍLIA - Depois de um sábado de reuniões com vários ministros para definir cortes de gastos e medidas para reduzir o déficit primário de R$ 30,5 bilhões previsto no Orçamento de 2016, a presidente Dilma Rousseff voltou a se encontrar neste domingo, 13, com os titulares do Planejamento, Nelson Barbosa, e da Fazenda, Joaquim Levy. A reunião também contou com a participação dos secretários da Receita Federal, Jorge Rachid, do Tesouro, Marcelo Saintive, e do secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Tarcísio Godoy. Todos deixaram o Palácio da Alvorada sem falar com a imprensa.

No sábado, 12, pela manhã, a presidente reuniu-se com a Junta Orçamentária, formada por Barbosa, Levy e Aloizio Mercadante, da Casa Civil. À tarde, ela convocou outros 10 ministros para apresentar diretrizes para cortes nos gastos dos ministérios.

A expectativa é que o governo anuncie logo no início da semana as primeiras medidas em resposta ao Congresso, que disse que só discutirá aumento de impostos depois que o Executivo promover um ajuste nas despesas, e também para evitar que outras agências de classificação de risco sigam a decisão da Standard & Poor's de rebaixar a nota brasileira.