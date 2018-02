Dilma volta a rejeitar reajustes ao Judiciário O reajuste do Judiciário foi um dos temas da conversa da presidente Dilma Rousseff com o presidente do Supremo Tribunal Federal, Ayres Britto, em audiência nesta segunda, no Palácio do Planalto. Ayres Britto voltou a tratar do pleito do Judiciário de "revisão salarial de juízes e servidores", que são, em média, de 33%, mas que atingem 56% para algumas categorias. De acordo com o Supremo, "as conversas continuam".