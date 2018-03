Dilma volta a prometer 2,4 milhões de casas até 2014 O Brasil está na contracorrente do cenário internacional e tem uma "visão clara" da melhoria da qualidade de vida da sua população, disse nesta quinta a presidente Dilma Rousseff, lembrando que nos países mais avançados há um aumento significativo da desigualdade. O comentário foi realizado na cerimônia de anúncio do resultado da seleção de propostas do programa "Minha Casa, Minha Vida 2" para municípios com até 50 mil habitantes. A solenidade ocorreu no auditório de um hotel de luxo de Brasília.